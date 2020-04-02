Ambulans şoföründen çocuklarına duygulandıran "koronavirüs tedbiri" Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, ambulans şoförü olarak görev yapan 43 yaşındaki İsmail Okar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında misafirhanede kaldığı için çocuklarıyla kapıda görüşüp hasret gideriyor.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, ambulans şoförü olarak görev yapan 43 yaşındaki İsmail Okar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında misafirhanede kaldığı için çocuklarıyla kapıda görüşüp hasret gideriyor.

Evli ve 3 çocuk babası Okar, yaklaşık 10 gündür İl Sağlık Müdürlüğünün tahsis ettiği misafirhanede kalıyor.

Ailesiyle teması tamamen kesen Okar, koronavirüs salgını nedeniyle çocuklarıyla sosyal mesafeyi gözeterek kapıda görüşmeye başladı.

"Çocuklarımızın kokusunu özledik"

Okar, yaptığı açıklamada, sağlık çalışanları olarak vatandaşların sağlığı için kesintisiz hizmet verdiklerini söyledi.

Halkın sağlığını koruyabilmek için nöbet haricinde kesinlikle dışarıya çıkmadıklarını belirten Okar, "Kendimizi ve ailelerimizi koruyabilmek adına, bizlere tahsis edilen dinlenme tesislerinde istirahat ediyoruz. Görev bitince burada kalıyoruz. Kendimizi izole ediyoruz. Hepiniz bizim için kıymetlisiniz. Lütfen siz de kendinize dikkat edin. Sağlığınız bizim için çok önemli." diye konuştu.

Okar, yaklaşık 10 gündür eve gitmediğini aktararak, "Çocuklarımızın kokusunu özledik. Ailelerimizi görebilmek için evimizin önüne gittiğimizde de dahi belirli mesafeden kendilerini görüyoruz. Hal ve hatrılarını sorup ihtiyaçlarını giderip tekrar dinlenme tesislerimize dönüyoruz. Sizler de bizi düşünüyorsanız lütfen zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmayın." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA