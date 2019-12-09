: Ambulans şoförleri hünerlerini yarış pistinde gösterdi

09.12.2019 15:00 | Son Güncelleme: 09.12.2019 15:01

Ankara'da görevli ambulans şoförleri yarış pistinde hünerlerini sergiledi. Çeşitli parkurlarda yarışan sürücüler, en fazla puanı toplamaya çalıştı.

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 112 Acil Ambulans Sisteminin kuruluşunun 25'inci yılı dolayısıyla yapılan etkinlikler devam ediyor. Müdürlük tarafından, sağlık sisteminin önemini vurgulamak ve çalışan personelin moralini artırmak için "ASTE All-Star" yarışması düzenlendi. Ankara'da görevli 27 ambulans şoförü; güvenli sürüş teknikleri, kontrollü hızlanma, etkili fren kullanımı, ayna kontrolü, uygun şerit tercihi, manevra kabiliyeti ve etkin park etme etaplarında hünerlerini sergileyerek en fazla puanı toplamaya çalıştı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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