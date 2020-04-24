Ambulans sirenleri bu kez 23 Nisan için çaldı
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Ambulans sirenleri bu kez 23 Nisan için çaldı

Ambulans sirenleri bu kez 23 Nisan için çaldı Korona virüse (Covid-19) karşı sahadaki neferler olan Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimliği personeli, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını İstiklal Marşını okuyup, ambulans sirenleri eşliğinde alkışlayarak kutladı.

24.04.2020 01:27 | Son Güncelleme: 24.04.2020 01:28
Ambulans sirenleri bu kez 23 Nisan için çaldı

Ambulans sirenleri bu kez 23 Nisan için çaldı

ESKİŞEHİR - Korona virüse (Covid-19) karşı sahadaki neferler olan Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimliği personeli, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını İstiklal Marşını okuyup, ambulans sirenleri eşliğinde alkışlayarak kutladı.

Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle, tüm ülke 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 100'üncü yıl dönümünü evlerinde kutladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla vatandaşlar, saat 21.00 itibariyle evlerinin balkon ve pencerelerden İstiklal Marşı okurken, Korona virüsle sahada mücadele eden Eskişehir 112 personeli de bu çağrıya kayıtsız kalmadı. Sağlık personelleri, İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Veli Görkem Pala öncülüğünde, başhekimlik önünde ambulansla hazır bulunarak İstiklal Marşını okudu.

Hep bir ağızdan okunan marşın ardından tüm personel çalınan sirenlerle beraber alkış tutarak 100'üncü yılında Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

Ambulans sirenleri bu kez 23 Nisan için çaldı

Kaynak: İHA

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