Ambulans seyir halindeyken alev aldı
Haberler » 3. Sayfa » Ambulans seyir halindeyken alev aldı - Haberler

Ambulans seyir halindeyken alev aldı

Sivas'ın Gürün ilçesinden bir hastayı Malatya'ya sevk eden 112 ambulansı Darende ilçesinde alev aldı.

14.01.2020 09:27 | Son Güncelleme: 14.01.2020 09:33
Ambulans seyir halindeyken alev aldı

Sivas'ın ilçesinden bir hastayı 'ya sevk eden 112 ambulansı ilçesinde alev aldı.


Edinilen bilgiye göre, Gürün ilçesinden aldığı böbrek hastası yaşlı kadını Malatya'daki hastaneye getiren 112 ambulansı, Malatya'nın Darende ilçesi Balaban Mahallesi mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Ambulans şoförü durumu fark etmesi sonrası aracı durdurarak hemen itfaiyeye verdi. Bu sırada ekipler hastayı araçtan tahliye etti. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına aldı.


Aracın motor kısmında çıkan yangın sonucu maddi hasar oluşurken, ambulanstaki hasta ise olay yerine gelen başka bir ambulansla hastaneye sevk edildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler