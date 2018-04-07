Ambulans, Otomobile Çarptı: 6 Yaralı

Gaziosmanpaşa'da, ambulansın otomobile çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa mevkisinde, emniyet şeridinde Ankara yönünde ilerleyen 34 SIB 90 plakalı özel bir firmaya ait ambulans, emniyet şeridinde park halinde beklediği belirtilen 34 L 3821 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi ile ambulans sürücüsü ve 2 sağlık personeli yaralandı.

Kazaya karışan ambulans ve otomobilin çekiciyle kaldırılmasının ardından, bir süre trafiğe kapatılan yol ulaşıma açıldı.