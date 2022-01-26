Ambulans kara saplanınca hastaya ulaşmak için yürüdüler - Haberler
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Ambulans kara saplanınca hastaya ulaşmak için yürüdüler

Ambulans kara saplanınca hastaya ulaşmak için yürüdüler

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde kar kalınlığının 1 metreyi aştığı Çıkrık Mahallesi'nde paletli ambulans yolda kalınca sağlık ekipleri hastaya ulaşmak için 2 saat yürüdü.

SİVEREK, ŞANLIURFA (DHA) - ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde kar kalınlığının 1 metreyi aştığı Çıkrık Mahallesi'nde paletli ambulans yolda kalınca sağlık ekipleri hastaya ulaşmak için 2 saat yürüdü.

İlçeye 64 kilometre uzaklıktaki Çıkrık Mahallesi'nde rahatsızlanan Mehmet Emin Güven (30), hastaneye gidebilmek için 112'den yardım istedi. İhbarla harekete geçen sağlık ekipleri, paletli ambulansla yola çıktı ancak araç kara saplandı. Bölgeye gelen belediye ekipleri, ambulansı kurtarmak için çalışma başlattı. Bu sırada sağlık ekipleri, göğüs ve karın ağrısı şikayeti çeken hastaya ulaşmak için yola yürüyerek devam etti. 2 saatlik yürüyüşle adrese ulaşan ekipler, ilk müdahaleyi evde yaptı. Ekipler, daha sonra kurtarılan paletli ambulans ile hastayı Siverek Devlet Hastanesi'ne ulaştırdı.


Ambulans kara saplanınca hastaya ulaşmak için yürüdüler

Ambulans kara saplanınca hastaya ulaşmak için yürüdüler

Ambulans kara saplanınca hastaya ulaşmak için yürüdüler

Ambulans kara saplanınca hastaya ulaşmak için yürüdüler

Ambulans kara saplanınca hastaya ulaşmak için yürüdüler

Ambulans kara saplanınca hastaya ulaşmak için yürüdüler

Ambulans kara saplanınca hastaya ulaşmak için yürüdüler

Ambulans kara saplanınca hastaya ulaşmak için yürüdüler

Ambulans kara saplanınca hastaya ulaşmak için yürüdüler

Ambulans kara saplanınca hastaya ulaşmak için yürüdüler

Ambulans kara saplanınca hastaya ulaşmak için yürüdüler

Ambulans kara saplanınca hastaya ulaşmak için yürüdüler

Demirören Haber Ajansı / Mehmet Sezgin - Son Dakika Haberleri

Ambulans, Siverek, 112, kar, Güncel, Haber

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