Ambulans kaçıran şüpheli tutuklandı
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Ambulans kaçıran şüpheli tutuklandı

Ambulans kaçıran şüpheli tutuklandı
Demirören Haber Ajansı / Sekvan Küden - Haberler | Güncel

ŞIRNAK'ta 112 Acil Sağlık Hizmetleri Birimine ait ambulansı kaçıran F.B.'nin tutuklandı.

ŞIRNAK'ta 112 Acil Sağlık Hizmetleri Birimine ait ambulansı kaçıran F.B.'nin tutuklandı.

Şırnak'ta 13 Ağustos günü 112 Acil Sağlık Hizmetleri Birimine ait ambulansı kaçırarak Silopi'ye götüren Siirt nüfusuna kayıtlı ve çeşitli suçlardan kaydı bulunan F.B., emniyet birimlerinin takibi ve müdahaleleri sonucu durdurularak, yakalandı. Şırnak Valiliği, gözaltına alınan ve çeşitli suçlardan adli kaydı bulunan F.B.'nin çıkarıldığı mahkemece tutuklandığını açıkladı.Olayla ilgili başlatılan adli ve idari soruşturma devam ediyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sekvan Küden

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