Ambulans ile otomobilin çarpışma anı kamerada

Konya'nın Meram ilçesinde ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen maddi hasarlı trafik kazası güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kaza, 2 Ağustos günü saat 08.45 sıralarında Meram ilçesi Antalya Çevreyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre kırmızı ışıkta geçen ambulans, kendisine yeşil yanan ve sokak üzerinden çevreyoluna çıkan otomobil ile çarpıştı. Çarpışma sırasında ambulans savrularak, devrilme tehlikesi geçirdi. Kazada şans eseri yaralanan olmadı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kaynak: DHA