Ambulans ile otomobil kavşakta çarpıştı SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde, hasta nakli için hastaneye giden ambulans ile kavşakta dönüş yapan otomobil çarpıştı.

SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde, hasta nakli için hastaneye giden ambulans ile kavşakta dönüş yapan otomobil çarpıştı. Kazada araçlar hasar gördü. Kaza akşam saatlerinde, Kaynarca ilçe merkezinde meydana geldi. Hasta nakli devlet hastanesine giden 54 E 8400 plakalı ambulans ile kavşaktan dönüş yapan Y.A. idaresindeki 54 AAB 135 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada ambulans ile otomobil hasar gördü. Ambulansta bulunan sağlık görevlileri ile otomobil sürücüsü kazanın şokunu yaşadı. Kazayla ilgili tutanak tutuldu.

Kaynak: DHA