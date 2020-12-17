Ambulans ile otomobil kavşakta çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı, o anlar kamerada
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Ambulans ile otomobil kavşakta çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı, o anlar kamerada

17.12.2020 10:03 | Son Güncelleme: 17.12.2020 10:07
Ambulans ile otomobil kavşakta çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı, o anlar kamerada

DÜZCE'de, özel bir hastaneye ait ambulans ile otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

DÜZCE'de, özel bir hastaneye ait ambulans ile otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza öğle saatlerinde D-100 Karayolu Çilimli sapağı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre hasta almaya giden özel bir hastaneye ait Sinan Bütünoğlu idaresindeki 81 FE 909 plakalı ambulans kavşakta Huriye Yıldız idaresindeki 81 AB 870 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan Cansu Gümüş araçtan fırlayarak hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Huriye Yıldız ve aynı araçta bulunan Fatma Gümüş ise yaralandı. Kazada ambulans sürücüsü ve bir sağlık çalışanı ise yaralanmadan kurtuldu.

Ambulansın sürücüsü kısa süreli şok geçirirken, ölen kişinin yakınları ise olay yerine gelerek büyük üzüntü yaşadı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Hızla kavşağa giren ambulansın kavşaktan geçen otomobile çarptığı görüldü. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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