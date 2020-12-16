Ambulans ile otomobil kavşakta çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
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Ambulans ile otomobil kavşakta çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

16.12.2020 14:47 | Son Güncelleme: 16.12.2020 14:51
Ambulans ile otomobil kavşakta çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

DÜZCE'de, hasta almaya giden özel hastaneye ait ambulans ile otomobil, kavşakta çarpıştı.

DÜZCE'de, hasta almaya giden özel hastaneye ait ambulans ile otomobil, kavşakta çarpıştı. Kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, D-100 Karayolu Çilimli Sapağı mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre hasta almaya giden özel hastaneye ait Sinan Bütünoğlu idaresindeki 81 FE 909 plakalı ambulans, kavşakta Huriye Yıldız idaresindeki 81 AB 870 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan Cansu Gümüş (18) araçtan fırlayarak, yola düştü. Gümüş, kaza yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Huriye Yıldız ile beraberindeki Fatma Gümüş ise yaralandı. Kazada ambulans sürücüsü ile sağlık çalışanı ise yara almadı.

Ambulans sürücüsü şoka girerken, ölen Cansu Gümüş'ün ölüm haberin alıp kaza yerine gelen yakınları büyük üzüntü yaşadı.Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde hızla kavşağa giren ambulansın otomobile çarptığı görülüyor. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Ambulans ile otomobil kavşakta çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Ambulans ile otomobil kavşakta çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Ambulans ile otomobil kavşakta çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Ambulans ile otomobil kavşakta çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tezcan SOLMAZ

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