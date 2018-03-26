Ambulans ile Otomobil Çarpıştı: 5 Ölü, 2 Yaralı (2)
Kayseri'de ambulansla otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kayseri'de ambulansla otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen cenaze taşıyan 41 BD 308 plakalı ambulans ile 38 E 4730 plakalı otomobil Kayseri- Malatya karayolu Mimsin Kavşağı yakınında çarpıştı.
Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.