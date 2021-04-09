Ambulans ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
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Ambulans ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Ambulans ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde hasta taşıyan ambulansı ile otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde hasta taşıyan ambulansı ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Ereğli-Devrek arası karayolunun Soğanlıyörük köyü mevklisinde meydana geldi. İddiaya göre, Delihakkı mevkisinden aldığı hastayı Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne sevk için yola çıkan Ormanlı beldesinde görevli Ahmet S. (25) idaresindeki 67 EV 614 plakalı 112 ambulansı Soğanlıyörük Köyü Özel İdare Şantiyesi mevkisinde Burak K. (57) idaresindeki 67 AAN 874 plakalı Opel marka otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan Duygu Tuna K. (28) ile ambulansta hasta olarak bulunan Büşranur S. (22) ile refakatçisi Gülsüm S. (57) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen başka bir ambulansa alınarak Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken, kaza yapan ambulans ile otomobil kullanılamaz hale geldi.

Jandarma ekipleri kaza sonrası olay yerine gelerek yol üzerinde güvenlik önlemi alarak trafiği kontrollü olarak sağladı. Kaza ile ilgili olarak inceleme başlatıldı. - ZONGULDAK

Ambulans ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Ambulans ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Ambulans ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Ambulans ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Ambulans ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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