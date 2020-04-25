Ambulans ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
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Çankaya, Ankara, 3. Sayfa, Haber

Ambulans ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

25.04.2020 23:54 | Son Güncelleme: 25.04.2020 23:54
Ambulans ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Tunalı Hilmi Caddesi Hacıyolu Sokak kesişimin de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 06 MHU 40 plakalı otomobil ile 06 FC 9506 plakalı ambulans trafik ışıklarında çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle ambulans yan yatarken otomobil ise yol kenarına savruldu. Olay yerine çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis ekibi, itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de yaralılara müdahalede bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kaza ilgili inceleme başlattı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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