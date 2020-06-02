Ambulans ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı(2)
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Ambulans ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı(2)

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDAZonguldak'ın Kozlu ilçesinde, bir kişinin öldüğü ambulansla otomobilin çarpıştığı kaza anı akaryakıt istasyonunun güvenik kamerasına yansıdı.

Ambulans ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı(2)
02.06.2020 18:21 | Son Güncelleme: 02.06.2020 18:24

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde, bir kişinin öldüğü ambulansla otomobilin çarpıştığı kaza anı akaryakıt istasyonunun güvenik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, akaryakıt istasyonundan çıkan otomobilin hasta almaya giden ambulansla çarpışması görülüyor.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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