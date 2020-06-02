Ambulans ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı(2)
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDAZonguldak'ın Kozlu ilçesinde, bir kişinin öldüğü ambulansla otomobilin çarpıştığı kaza anı akaryakıt istasyonunun güvenik kamerasına yansıdı.
02.06.2020 18:21 | Son Güncelleme: 02.06.2020 18:24
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde, bir kişinin öldüğü ambulansla otomobilin çarpıştığı kaza anı akaryakıt istasyonunun güvenik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, akaryakıt istasyonundan çıkan otomobilin hasta almaya giden ambulansla çarpışması görülüyor.
Kaynak: DHA