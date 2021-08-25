Ambulans ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ambulans ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı

Ambulans ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, içerisinde hasta bulunan nakil ambulansı ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, içerisinde hasta bulunan nakil ambulansı ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, D-100 karayolu Beydeğirmeni köyü kavşağında meydana geldi. İçerisinde hasta bulunan İ.Y. (54) idaresindeki 58 TS 506 plakalı Ford marka hasta nakil ambulansı ile T.Ö. idaresindeki 34 FOS 58 plakalı Fiat marka hafif ticari araç çarpıştı. Kazada ambulans şoförü İ.Y. ve hafif ticari araçta bulunan 6 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan biri durumunun ağır olması sebebiyle Sivas'a sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Mucize kurtuluş kameralarda! Atmaktan vazgeçtiği adım hayata bağladı
Mucize kurtuluş kameralarda! Atmaktan vazgeçtiği adım hayata bağladı
9 kişinin yaralandığı kazanın kayıtları çıktı! Servis minibüsü metrelerce sürüklenmiş
9 kişinin yaralandığı kazanın kayıtları çıktı! Servis minibüsü metrelerce sürüklenmiş
1 hafta sonra nişanı vardı! Talihsiz genç kız kaza kurbanı oldu
1 hafta sonra nişanı vardı! Talihsiz genç kız kaza kurbanı oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Şentop Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Düm Tek Tek Davut Güloğlu Seren Serengil Serenay Sarıkaya
Spor Muslera Ozan Tufan Ünal Karaman Kerem Aktürkoğlu Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Ambulans ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.8.2021 01:06:36. #1.16#

title