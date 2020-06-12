Ambulans hırsızının tutuklanması talep edildi
OKMEYDANI'NDAKİ Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi önündeki ambulansı çaldığı iddiasıyla gözaltına alınarak savcılığa çıkarılan şüpheli Çetin A.'nın "Nitelikli hırsızlık" suçundan tutuklanması talep edildi.
OKMEYDANI'NDAKİ Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi önündeki ambulansı çaldığı iddiasıyla gözaltına alınarak savcılığa çıkarılan şüpheli Çetin A.'nın "Nitelikli hırsızlık" suçundan tutuklanması talep edildi.
Okmeydanı'nda bulunan Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi önünde duran hasta nakil ambulansını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli Çetin A., bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılıkça ifadesi alınan Çetin A., kamu kurumuna ait eşyaya karşı "Nitelikli hırsızlık" suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.
KAÇAMAYACAĞINI ANLAYINCA TESLİM OLMUŞTUŞüpheli Çetin A. ambulansı çaldıktan sonra Büyükdere Caddesi üzerinden Kağıthane'ye yönelmiş, Çeliktepe Mahallesi İsmet İnönü Caddesi üzerinde polis ekipleri tarafından durdurulmak istenmişti. Şüphelinin durmaması üzerine polis ekipleri havaya ateş açmıştı. Polis ekiplerinden kaçamayacağını anlayan Çetin A. teslim olmuştu.
Kaynak: DHA