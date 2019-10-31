Ambulans hırsızı "Eski anılarımı canlandırmak için böyle bir şey yaptım"

Ambulans hırsızı "Eski anılarımı canlandırmak için böyle bir şey yaptım"

Ambulans hırsızı "Eski anılarımı canlandırmak için böyle bir şey yaptım" -Ambulans hırsızı adliyeye sevk edildiİSTANBUL - İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nden ambulans çalan zanlı adliyeye sevk edildi.

31.10.2019 13:20
Ambulans hırsızı

Ambulans hırsızı "Eski anılarımı canlandırmak için böyle bir şey yaptım"

-Ambulans hırsızı adliyeye sevk edildi

İSTANBUL - İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nden ambulans çalan zanlı adliyeye sevk edildi.

Fatih'te bulunan İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesinde geçtiğimiz gece saat 01.30 sıralarında meydana gelen olayda hastaneye ait olan ambulans çalınmıştı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, ambulansı Eyüpsultan Göktürk Göleti civarındaki ormanlık alanda bulmuştu. Olayla ilgili gözaltına alınan Emre Ç. (34), emniyetteki ilk ifadesinde, "10 sene önce bir sağlık kuruluşunda çalışmıştım Ambulansların nerede bırakıldığını biliyorum. Yoldan geçerken gördüm ambulansı, hem hava soğuktu o yüzden hem de eski anılarımı canlandırmak için böyle bir şey yaptım" demişti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Emre Ç. adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA

VİDEO: Ambulans hırsızı "Eski anılarımı canlandırmak için böyle bir şey yaptım"
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.