Ambulans helikopterle hayata döndürenlere teşekkür
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ambulans helikopterle hayata döndürenlere teşekkür

02.02.2021 09:26 | Son Güncelleme: 02.02.2021 09:26
Ambulans helikopterle hayata döndürenlere teşekkür

VAN'ın Gevaş ilçesinde Anaköy'e bağlı 3 bin 200 rakımda bulunan Çığır mezrasında 3 gün önce evinin damını temizlerken dengesini kaybedip düşmesi sonucu bel kemiği kırılan İsa Metin (61), kaldırıldığı hastanede yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.

VAN'ın Gevaş ilçesinde Anaköy'e bağlı 3 bin 200 rakımda bulunan Çığır mezrasında 3 gün önce evinin damını temizlerken dengesini kaybedip düşmesi sonucu bel kemiği kırılan İsa Metin (61), kaldırıldığı hastanede yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu. Hastanede servise alınan Metin, kendisini helikopterle hastaneye ulaştıran sağlık ekipleri ve doktora teşekkür etti. Ameliyatı gerçekleştiren Doç. Dr. İsmail Gülşen, hastanın sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Gevaş ilçesinin 3 bin 200 rakımda bulunan Çığır mezrasında 3 gün önce evinin damını temizlerken dengesini kaybedip yüksekten düşen İsa Metin, mezra yolunun kardan kapalı olması nedeniyle ihbar üzerine bölgeye  Bakanlığı'na ait ambulans helikopterle 2 saat süren kurtarma operasyonuyla Van Lokman Hekim Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı. Bel kemiğinde kırık olduğu tespit edilen Metin, hastanedeki Beyin Cerrah Uzmanı Doç. Dr. İsmail Gülşen'in yaptığı başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu. Servise kaldırılan Metin, ambulans helikopterle kendisini hastaneye yetiştiren sağlık ekipleri ile ameliyat yapan doktora teşekkür etti.

SAĞLIK EKİPLERİ VE DOKTORA TEŞEKKÜR ETTİ

Beyin Cerrah Servisine kaldırılan Metin, "Evimizin damında biriken karları temizlerken dengemi kaybedip düştüm. Sonra yakınlarım Gevaş Kaymakamına ulaştı. Kaymakam beyin girişimleri ile Sağlık Müdürlüğüne ait ambulans helikopter gelip beni hastaneye ulaştırdı. Allah devletimize zeval vermesin. Beni hastaneye ulaştıran sağlık ekibi ve ameliyat eden doktora çok teşekkür ediyorum. Şu an çok iyiyim" dedi.

'HASTANIN SAĞLIK DURUMU İYİ'

Ameliyatı gerçekleştiren Özel Lokman Hekim Hastanesi Beyin Cerrah Uzmanı Doç. Dr. İsmail Gülşen, hastanın damdan düşmesi sonucu bel kemiğindeki kırık oluştuğunu belirterek, "112 ekibi hastayı sağlıklı bir şekilde hastaneye ulaştırdı. Buradaki bel kırıklarındaki en büyük olay, getirme safhasında omuriliğin zarar görmemesi. Ne kadar olursa olsun omurilik zarar gördüğü zaman maalesef zarar gören sinirleri düzeltemiyoruz. Bu konuda hastayı sağ salim bize getiren 112 ekibine çok teşekkür ediyorum. Hasta bize geldiğinde bel kemiğinde kırık vardı. Bu bel kemiğindeki kırıklar omuriliği sıkıştırmış, ama çok şükür zarar vermemiş. Biz hastaya hareket ettirmeden hızlı bir şekilde ameliyata aldık. Omuriliği sıkıştıran o kesmek üzere olan kemik parçalarını temizledik ve platin dediğimiz vidalarla sabitledik. Sabitledikten sonra hastamızın durumu şu an gayet iyi. 4 gün içerinde taburcu edeceğiz" diye konuştu.

Metin'in mahalle muhtarı olan oğlu Mehmet Ali Metin de, babasının ambulans helikopterle hastaneye ulaştırılmasında emeği geçen yetkililer, sağlık çalışanları ve başarılı ameliyat yapan doktora teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Mustafa Destici Mehmet Ali Çelebi Temel Karamollaoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Sezen Aksu Feyza Aktan Bülent Serttaş Serenay Sarıkaya
Spor Erol Bulut Hakan Kutlu İlhan Cavcav Sergen Yalçın Nihat Özdemir
Tüm Haberler Türk İzmir Milli Manisa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ambulans helikopterle hayata döndürenlere teşekkür - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.2.2021 09:30:36. #1.14#
title