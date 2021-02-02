Ambulans helikopterle hayata döndürenlere teşekkür

VAN'ın Gevaş ilçesinde Anaköy'e bağlı 3 bin 200 rakımda bulunan Çığır mezrasında 3 gün önce evinin damını temizlerken dengesini kaybedip düşmesi sonucu bel kemiği kırılan İsa Metin (61), kaldırıldığı hastanede yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu. Hastanede servise alınan Metin, kendisini helikopterle hastaneye ulaştıran sağlık ekipleri ve doktora teşekkür etti. Ameliyatı gerçekleştiren Doç. Dr. İsmail Gülşen, hastanın sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Gevaş ilçesinin 3 bin 200 rakımda bulunan Çığır mezrasında 3 gün önce evinin damını temizlerken dengesini kaybedip yüksekten düşen İsa Metin, mezra yolunun kardan kapalı olması nedeniyle ihbar üzerine bölgeye Bakanlığı'na ait ambulans helikopterle 2 saat süren kurtarma operasyonuyla Van Lokman Hekim Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı. Bel kemiğinde kırık olduğu tespit edilen Metin, hastanedeki Beyin Cerrah Uzmanı Doç. Dr. İsmail Gülşen'in yaptığı başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu. Servise kaldırılan Metin, ambulans helikopterle kendisini hastaneye yetiştiren sağlık ekipleri ile ameliyat yapan doktora teşekkür etti.

SAĞLIK EKİPLERİ VE DOKTORA TEŞEKKÜR ETTİ

Beyin Cerrah Servisine kaldırılan Metin, "Evimizin damında biriken karları temizlerken dengemi kaybedip düştüm. Sonra yakınlarım Gevaş Kaymakamına ulaştı. Kaymakam beyin girişimleri ile Sağlık Müdürlüğüne ait ambulans helikopter gelip beni hastaneye ulaştırdı. Allah devletimize zeval vermesin. Beni hastaneye ulaştıran sağlık ekibi ve ameliyat eden doktora çok teşekkür ediyorum. Şu an çok iyiyim" dedi.

'HASTANIN SAĞLIK DURUMU İYİ'

Ameliyatı gerçekleştiren Özel Lokman Hekim Hastanesi Beyin Cerrah Uzmanı Doç. Dr. İsmail Gülşen, hastanın damdan düşmesi sonucu bel kemiğindeki kırık oluştuğunu belirterek, "112 ekibi hastayı sağlıklı bir şekilde hastaneye ulaştırdı. Buradaki bel kırıklarındaki en büyük olay, getirme safhasında omuriliğin zarar görmemesi. Ne kadar olursa olsun omurilik zarar gördüğü zaman maalesef zarar gören sinirleri düzeltemiyoruz. Bu konuda hastayı sağ salim bize getiren 112 ekibine çok teşekkür ediyorum. Hasta bize geldiğinde bel kemiğinde kırık vardı. Bu bel kemiğindeki kırıklar omuriliği sıkıştırmış, ama çok şükür zarar vermemiş. Biz hastaya hareket ettirmeden hızlı bir şekilde ameliyata aldık. Omuriliği sıkıştıran o kesmek üzere olan kemik parçalarını temizledik ve platin dediğimiz vidalarla sabitledik. Sabitledikten sonra hastamızın durumu şu an gayet iyi. 4 gün içerinde taburcu edeceğiz" diye konuştu.

Metin'in mahalle muhtarı olan oğlu Mehmet Ali Metin de, babasının ambulans helikopterle hastaneye ulaştırılmasında emeği geçen yetkililer, sağlık çalışanları ve başarılı ameliyat yapan doktora teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı