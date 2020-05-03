Ambulans helikopterin tarlalarına inmesine izin vermediler (2)
03.05.2020 16:23 | Son Güncelleme: 03.05.2020 16:23
TARLA SAHİBİNE SOKAĞA ÇIKMA CEZASISamsun'da kalp krizi geçiren hasta için havalanan ambulans helikopterin mahsulüne zarar vereceği gerekçesiyle tarlasına inmesine izin vermeyen N.Ş., hakkında soruşturma başlatıldı.
TARLA SAHİBİNE SOKAĞA ÇIKMA CEZASI
Samsun'da kalp krizi geçiren hasta için havalanan ambulans helikopterin mahsulüne zarar vereceği gerekçesiyle tarlasına inmesine izin vermeyen N.Ş., hakkında soruşturma başlatıldı. Jandarma ekiplerince gözaltına alınıp, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 180 lira ceza uygulanan kadın, serbest bırakıldı.
Kaynak: DHA