Ambulans helikopterin tarlalarına inmesine izin vermediler (2)

TARLA SAHİBİNE SOKAĞA ÇIKMA CEZASISamsun'da kalp krizi geçiren hasta için havalanan ambulans helikopterin mahsulüne zarar vereceği gerekçesiyle tarlasına inmesine izin vermeyen N.Ş., hakkında soruşturma başlatıldı.

TARLA SAHİBİNE SOKAĞA ÇIKMA CEZASI

Samsun'da kalp krizi geçiren hasta için havalanan ambulans helikopterin mahsulüne zarar vereceği gerekçesiyle tarlasına inmesine izin vermeyen N.Ş., hakkında soruşturma başlatıldı. Jandarma ekiplerince gözaltına alınıp, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 180 lira ceza uygulanan kadın, serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA