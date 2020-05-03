Ambulans helikopterin alamadığı hastanın eşi konuştu: "Kimse ile husumetimiz yok"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ambulans helikopterin alamadığı hastanın eşi konuştu: "Kimse ile husumetimiz yok"

Ambulans helikopterin alamadığı hastanın eşi konuştu:
03.05.2020 14:13 | Son Güncelleme: 03.05.2020 14:56

Samsun'da ambulans helikopterin kırsal mahallede tarlaya inmesine izin verilmeyince alamadığı hastanın eşi Fadime Yeniçerioğlu, "Biz Tekirdağ Çerkezköy'de oturuyorduk. 2 ay oldu geleli. Kimse ile husumetimiz de yok, küslüğümüz de yok" dedi.

Samsun'da ambulans helikopterin kırsal mahallede tarlaya inmesine izin verilmeyince alamadığı hastanın eşi Fadime Yeniçerioğlu, "Biz Tekirdağ Çerkezköy'de oturuyorduk. 2 ay oldu geleli. Kimse ile husumetimiz de yok, küslüğümüz de yok" dedi.

Samsun'un Vezirköprü ilçesi Altınkaya Mahallesi'nde dün kalp ve şeker hastası Cemil Yeniçerioğlu (58) fenalaştı. Altınkaya Barajı'nın Sinop tarafında bulunan, feribotla ulaşımı sağlanan ve sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı feribot çalışmayan mahallede durum muhtara bildirildi. Altınkaya Mahallesi Muhtarı Yahya Yılmaz da durumun acil olmasından dolayı Samsun'dan ambulans helikopter talep etti. İhbar üzerine 112 Acil ambulans helikopteri hastayı almak için Samsun'dan havalandı. Altınkaya Mahallesi'ne giden helikopter uzun süre inecek yer aradı. Pilot, iniş için elverişli bulduğu bir tarlaya inmek için anonsla sahibinden izin istedi. Tarla sahibi kadın N.Ş. el hareketi yaparak helikopterin inişine karşı çıktı. Pilot, inecek yer bulabilmek için helikopter ile kırsal mahallede 10 tur atmak zorunda kaldı. İnecek uygun yer bulamayan pilot, durumu 112 merkezine bildirdi. Helikopter, hasta Cemil Yeniçerioğlu'nu alamadan Samsun'a dönmek zorunda kaldı. Hasta daha sonra özel araçla Altınkaya Barajı kenarına götürüldü. Burada araçtan alınan hasta feribotla karşıya geçirilerek bekleyen ambulansa nakledildi. Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılan Cemil Yeniçerioğlu, ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Cemil Yeniçerioğlu, Samsun'daki hastanede tedavi altına alındı.

"Kimse ile husumetimiz de yok"

Cemil Yeniçerioğlu'nun eşi Fadime Yeniçerioğlu (56), İHA muhabirine yaşananları anlattı. Yeniçerioğlu, "Bahçeye birlikte gittik, daha sonra eşini geri gönderdim. 1,5 saat sonra eve geldiğimde ölü gibi bayılmış düşmüş. Ayakları çekyatta, bedeni yataktaydı. Bağırdım çığırdım uyandıramadım. Sonra herkes toplaştı. Muhtarla birlikte herkes geldi. Ambulans çağırıp götürelim dedik. Sonra helikopteri çağırdılar. Helikopter havada döndü döndü ama indirmediler. Oğlumla araçla kayık başına götürdük. Sonra oraya ambulans geldi. Vezirköprü Devlet Hastanesine gittik. Oradan da Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk ettiler. Biz Tekirdağ Çerkezköy'de oturuyorduk. 2 ay oldu geleli. Kimse ile husumetimiz de yok. Hiç kimseyle küslüğümüz yok" dedi.

"Yaptığı cahillik, herkese mahcup olduk"

Altınkaya Mahallesi Muhtarı Yahya Yılmaz ise, "Mahallemizde yaşayan kalp ve şeker hastası Cemil Yeniçerioğlu rahatsızlandı. Barajdan dolayı mahallemize kara ulaşımı sıkıntılı olduğu için 112'yi arayarak helikopter istedim. Helikopter geldi. İnmek için yer aradı. N.Ş.'nin arazisine inmek istedi. Pilot inmek için izin talep etti. Ancak kadın, arazisi ekili olduğu için helikopterin inmesini istemedi. El hareketi ile inmesine karşı çıktı. Helikopter havada 10 tur attı. Başka inebileceği bir yer olmayınca geri dönmek zorunda kaldı. Jandarma kadının ifadesini aldı. Yaptığı cahillik. Herkese mahcup olduk" diye konuştu.

Muhtar Yılmaz, Altınkaya Barajı yapıldıktan sonra mahallelerinin Vezirköprü ile ulaşımının kesildiğini, feribotlarla ulaşım sağladıklarını belirterek, baraja köprü yapılmasını talep ettiklerini sözlerine ekledi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Son dakika: 31 ile yönelik giriş-çıkış kısıtlaması, Pazartesi 00.00'a kadar uzatıldı Haberler
Son dakika: 31 ile yönelik giriş-çıkış kısıtlaması, Pazartesi 00.00'a kadar uzatıldı
İlahiyatçı Döngeloğlu'nun ölümünden önce verdiği son vaaz paylaşım rekorları kırıyor Haberler
İlahiyatçı Döngeloğlu'nun ölümünden önce verdiği son vaaz paylaşım rekorları kırıyor
Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin'e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum Haberler
Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin'e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum
Beşiktaşlı futbolcu Boateng'in eşi Melissa Satta: 'Günde 10 kez birlikte oluyoruz' açıklamasını yapmamalıydım Haberler
Beşiktaşlı futbolcu Boateng'in eşi Melissa Satta: 'Günde 10 kez birlikte oluyoruz' açıklamasını yapmamalıydım
Son dakika: İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu koronavirüsten hayatını kaybetti Haberler
Son dakika: İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu koronavirüsten hayatını kaybetti
Polisin yasak denetiminden dram çıktı: 75 yaşındaki Fatma Nine yakınları tarafından sokağa atıldı Haberler
Polisin yasak denetiminden dram çıktı: 75 yaşındaki Fatma Nine yakınları tarafından sokağa atıldı
Trafikte saldırıya uğrayan 3 kadının emniyetteki ifadeleri ortaya çıktı: Sopayla başımıza vurdu
Trafikte saldırıya uğrayan 3 kadının emniyetteki ifadeleri ortaya çıktı: Sopayla başımıza vurdu
Erdoğan, sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar için talimatı verdi: Pazartesi güzel haberler gelebilir
Erdoğan, sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar için talimatı verdi: Pazartesi güzel haberler gelebilir
Okullar 1 Haziran'da açılacak; 8. ve 12. sınıf öğrencileri gidecek
Okullar 1 Haziran'da açılacak; 8. ve 12. sınıf öğrencileri gidecek
Tottenham Teknik Direktörü Mourinho: Bayern Münih mağlubiyetinden sonra arabanın içinde saatlerce ağladım
Tottenham Teknik Direktörü Mourinho: Bayern Münih mağlubiyetinden sonra arabanın içinde saatlerce ağladım
Milli futbolcu Arda Turan: İnönü'de küfür yemeyi severdim
Milli futbolcu Arda Turan: İnönü'de küfür yemeyi severdim
Fenerbahçe, Nenad Bjelica'ya yıllık 1 milyon euro teklif etti
Fenerbahçe, Nenad Bjelica'ya yıllık 1 milyon euro teklif etti
Bakan Soylu ile görüntülü konuşan yaşlı kadından şaşırtan istek: Ölürsem tabutumun altına gir
Bakan Soylu ile görüntülü konuşan yaşlı kadından şaşırtan istek: Ölürsem tabutumun altına gir
Bakan Fahrettin Koca, sağlık çalışanları adına bestelenen şarkıyı Twitter'dan paylaştı
Bakan Fahrettin Koca, sağlık çalışanları adına bestelenen şarkıyı Twitter'dan paylaştı
Beşiktaş, eski kalecisi Fabri'yi gündemine aldı
Beşiktaş, eski kalecisi Fabri'yi gündemine aldı
Tekirdağ'da 70 kişilik bando takımı sahur için sokaklara indi
Tekirdağ'da 70 kişilik bando takımı sahur için sokaklara indi
Suudi Prens Selman'ın satın almak istediği Newcastle United için ABD'li televizyoncu, 350 milyon poundluk teklif yaptı.
Suudi Prens Selman'ın satın almak istediği Newcastle United için ABD'li televizyoncu, 350 milyon poundluk teklif...
Bariyerleri aşan araç yan yola uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
Bariyerleri aşan araç yan yola uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
İki kez polis uygulama noktasından kaçan sürücüye 10 bin lira ceza kesildi
İki kez polis uygulama noktasından kaçan sürücüye 10 bin lira ceza kesildi
Koronavirüs salgını nasıl bitecek? Enfeksiyon uzmanı iki yolu işaret etti
Koronavirüs salgını nasıl bitecek? Enfeksiyon uzmanı iki yolu işaret etti
ABD Başkanı Trump, Kim Jong-un'un fotoğraflarını gördüğü için memnun
ABD Başkanı Trump, Kim Jong-un'un fotoğraflarını gördüğü için memnun
Gelecek Partisi Çanakkale Kurucu İl Başkanı kumar baskınında yakalandı
Gelecek Partisi Çanakkale Kurucu İl Başkanı kumar baskınında yakalandı
Florida sahillerinin koronavirüse rağmen açılması Azrail kostümüyle protesto edildi
Florida sahillerinin koronavirüse rağmen açılması Azrail kostümüyle protesto edildi
Karantinadaki kadın mühendis, yurt çalışanlarına teşekkür için 30 tepsi baklava ısmarladı
Karantinadaki kadın mühendis, yurt çalışanlarına teşekkür için 30 tepsi baklava ısmarladı
Güneydoğu'da görülen çekirgeler İzmir'de Akarca Ovası'nı istila etti
Güneydoğu'da görülen çekirgeler İzmir'de Akarca Ovası'nı istila etti
Türkiye'deki koronavirüs salgını nedeniyle komşular, balkonlarında mukabeleye eşlik etti
Türkiye'deki koronavirüs salgını nedeniyle komşular, balkonlarında mukabeleye eşlik etti
Bahçelievler'de pencereden bakan Suriyeli kız çocuğu başına isabet eden kurşunla öldü
Bahçelievler'de pencereden bakan Suriyeli kız çocuğu başına isabet eden kurşunla öldü
Prof. Dr. Ahmet Ercan, Girit'te peş peşe meydana gelen depremler sonrasında 5 ilimizi uyardı
Prof. Dr. Ahmet Ercan, Girit'te peş peşe meydana gelen depremler sonrasında 5 ilimizi uyardı
Çanakkale'nin turizm cenneti Bozcaada'da koronavirüs görülmedi
Çanakkale'nin turizm cenneti Bozcaada'da koronavirüs görülmedi
Acil hasta için tarlaya inmek isteyen ambulans helikoptere tarla sahipleri izin vermedi
Acil hasta için tarlaya inmek isteyen ambulans helikoptere tarla sahipleri izin vermedi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Meral Akşener Berat Albayrak Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Seda Sayan Cem Yılmaz Hatice Çarpar
Spor Ali Koç Ozan Tufan Arda Turan Lionel Messi Malcolm Thomas
Daha Fazla Su Kaza Kadın Instagram
Şu an buradasınız: Ambulans helikopterin alamadığı hastanın eşi konuştu: "Kimse ile husumetimiz yok" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.5.2020 15:13:11. #1.15#
title