Ambulans helikopter zamanla yarışarak çok sayıda kişiyi hayata bağladı
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Ambulans helikopter zamanla yarışarak çok sayıda kişiyi hayata bağladı

Ambulans helikopter zamanla yarışarak çok sayıda kişiyi hayata bağladı
Anadolu Ajansı / Elif Özlem Çelikler - Haberler | Sağlık

Bursa'da İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren ambulans helikopterin, zamanla yarışarak 3 bin 246 hastayı hastaneye ulaştırdığı bildirildi.

Bursa'da İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren ambulans helikopterin, zamanla yarışarak 3 bin 246 hastayı hastaneye ulaştırdığı bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığı tarafından daha kısa sürede daha nitelikli hizmet verilmesi amacıyla Bursa'ya tahsis edilen ambulans helikopter hız kesmiyor.

Konuyla ilgili değerlendirmelerine yer verilen Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, ambulans helikopterin 2009 yılından itibaren 112 Komuta Kontrol Merkezinin koordinasyonunda ve Ankara Hava Koordinasyon ile entegre olarak hizmet verdiğini belirtti.

Yavuzyılmaz, ambulans helikopterin gün doğumu-gün batımı esasına göre hizmet verdiğini anımsatarak, uçuş ve uçuş görev süreleri Sivil Havacılık Talimatlarına uygun olarak planlanan helikopterin, görev emrini takiben en geç 7 dakika içinde kalktığını ifade etti.

Ambulans helikopterde bir doktor, bir yardımcı sağlık personeli, Sivil Havacılık mevzuatına uygun biri sorumlu, biri de yardımcı olmak üzere 2 pilottan oluşan 4 görevli bulunduğunu aktaran Dr. Yavuzyılmaz, "Helikopter ambulansımız yoğun bakım donanımlıdır. Helikopter ambulanslar daha çok ulaşımın zor olduğu, kırsal alanlarda, yakın uçuşlarda ve kara ambulansı ile nakli uygun görülmeyen hastaneden hastaneye istenilen transferlerde kullanılabilmektedir. Her ambulans helikopter hasta taşıyabilir ama her hasta ambulans helikopter ile taşınamaz." ifadelerini kullandı.

Hizmete başladığı günden bu yana 3 bin 246 hastanın ambulans helikopterle taşındığı bilgisini veren Yavuzyılmaz, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın teşhis ve tedaviye en kısa sürede ulaşabilmeleri için mevcut coğrafi şartları, ulaşım koşulları ve hastanın genel durum ve aciliyeti göz önünde bulundurularak ambulans helikopter ile hastanelerimize nakledildi. Pandemi döneminde de acil sevki gereken hastalar için de havalanan ambulans helikopter, adeta zamanla yarışarak çok sayıda kişiyi hayata bağladı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Özlem Çelikler

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