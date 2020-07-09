Ambulans helikopter, vurgun yiyen genç için havalandı Ambulans helikopter, vurgun yiyen genç için havalandıEDİRNE'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Enez ilçesine bağlı Karaincirli köyü sahiline tatil için gelen Yağız Korkmaz (17), dalış yaptığı sırada vurgun yedi.

Ambulans helikopter, vurgun yiyen genç için havalandı

EDİRNE'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Enez ilçesine bağlı Karaincirli köyü sahiline tatil için gelen Yağız Korkmaz (17), dalış yaptığı sırada vurgun yedi. Duran kalbi sağlık ekiplerince yeniden çalıştırılan ve Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Korkmaz, ambulans helikopterle İstanbul'daki bir hastaneye sevk edildi.

Olay, sabah saatlerinde Enez ilçesine bağlı Karaincirli köyü sahilinde meydana geldi. Tatil için sahile gelen Yağız Korkmaz, açıkta dalış yaptığı sırada vurgun yedi. Çevredekiler, su üstünde hareketiz kaldığını fark ederek, Korkmaz'ı kıyıya çıkardı ve 112'den yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yağız Korkmaz'ın duran kalbini müdahaleyle yeniden çalıştırarak, tedavi için Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Hayati tehlikesi süren Yağız Korkmaz, Keşan Belediyesi Atatürk Stadı'na inen helikopter ambulansla İstanbul'un Üsküdar ilçesindeki Başkent Üniversitesi İstanbul Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: DHA