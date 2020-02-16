Ambulans helikopter Tuğçe bebek için havalandı
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Ambulans helikopter Tuğçe bebek için havalandı

Osmaniye Devlet Hastanesinde kalp rahatsızlığı ve enfeksiyon nedeniyle tedavi gören 14 aylık Tuğçe Çamlı, sağlık durumunun ciddiyeti üzerine ambulans helikopterle Ankara Şehir ve Araştırma Hastanesi sevk edildi.

16.02.2020 17:21 | Son Güncelleme: 16.02.2020 17:21
Ambulans helikopter Tuğçe bebek için havalandı

Devlet Hastanesinde kalp rahatsızlığı ve enfeksiyon nedeniyle tedavi gören 14 aylık Tuğçe Çamlı, sağlık durumunun ciddiyeti üzerine ambulans helikopterle Şehir ve Araştırma Hastanesi sevk edildi.


Yaklaşık bir haftadır kalbindeki sorun ve vücudundaki enfeksiyon nedeniyle Osmaniye Devlet Hastanesi yoğun bakım bölümünde tedavi gören 14 aylık Tuğçe'nin, durumunun ağırlaşması üzerine Ankara Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevkine karar verildi. Olayın Sağlık Bakanlığına bildirilmesi üzerine Adana'dan kalkan ambulans helikopter, Osmaniye Devlet Hastanesindeki piste indi. Ambulansla piste getirilen Tuğçe bebek, ambulans helikopterle Ankara'ya gönderildi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA
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