Ambulans helikopter traktör kazasında yaralanan genç için havalandı
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Ambulans helikopter traktör kazasında yaralanan genç için havalandı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde traktörüyle kaza yapan yaralı, ambulans helikopterle kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

10.06.2020 12:46 | Son Güncelleme: 10.06.2020 13:39

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde traktörüyle kaza yapan yaralı, ambulans helikopterle kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, traktör kazası ihbarını değerlendiren 112 Komuta Kontrol Merkezi, olayın meydana geldiği kırsal bölgeye ambulans sevk etti.

Görevliler, güç arazi koşullarından dolayı jandarma aracıyla ulaştıkları kazazedeye ilk ve acil müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi.

Bilinci kapalı olan 27 yaşındaki İ.A. için saniyelerle yarışan sağlık ekipleri, arazinin engebeli olması nedeniyle yaralıyı hastaneye sevk etmek için helikopter ambulans istedi. Hemen ilçeye yönlendirilen ambulans helikopterle araziden alınan hasta, Bursa Şehir Hastanesine nakledildi.

Yaralının tedavisine devam edildiği bildirildi.

Ambulans helikopter traktör kazasında yaralanan genç için havalandı

Kaynak: AA

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