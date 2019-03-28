Ambulans Helikopter Trafik Kazasında Yaralanan Vatandaş İçin Havalandı

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralan vatandaş, Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle hastaneye götürüldü.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 112 Acil Komuta Kontrol Merkezine gelen çağrıda Diyarbakır- Bingöl kara yolunun Lice yol ayrımında meydana gelen trafik kazasında yaralıların sevki için ambulans talebinde bulunulduğu belirtildi.

Kaza yerine 6 ambulansın sevk edildiği bildirilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası kazazedeler il merkezinde bulunan hastanelere sevk edildi. Kazada, araç içinde sıkışan hasta için İl Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından olay yerine sevk edilen helikopter ambulans ile yapılan ilk müdahalenin ardından kazazede, Dicle Üniversitesi Hastanesine nakledildi."

Açıklamada, trafik kazasında yaralanan 6 kişinin tedavisinin hastanelerde devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA