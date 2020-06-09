Ambulans helikopter Suriyeli bebek için havalandı Kayseri'nin Develi ilçesinde dünyaya gelen ve solunum sıkıntısı yaşayan Suriyeli bebek, ambulans helikopterle Kayseri Şehir Hastanesine nakledildi.

Kayseri'nin Develi ilçesinde dünyaya gelen ve solunum sıkıntısı yaşayan Suriyeli bebek, ambulans helikopterle Kayseri Şehir Hastanesine nakledildi.

Suriye uyruklu Elhardan çiftinin Develi Devlet Hastanesi'nde dünyaya gelen bebekleri, doğumdan kısa süre sonra solunum sıkıntısı yaşadı. Doktorların müdahale ettiği, ismi henüz konulmayan kız bebeğin Kayseri Şehir Hastanesine sevki için hava ambulansı istendi.

Ambulans helikopterin Develi ilçesinden aldığı Suriyeli bebek, Kayseri Şehir Hastanesine götürüldü.

Kaynak: AA