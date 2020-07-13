Ambulans helikopter, parmağı kopan kişi için havalandı Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde parmağı kopan kişi, ambulans helikopterle kent merkezine sevk edildi.

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde parmağı kopan kişi, ambulans helikopterle kent merkezine sevk edildi.

Demirci Mahallesi'nde bahçesinde çalışan ve geri manevra yapan traktörle duvar arasına eli sıkışan Hacı Mehmet Yıldız (65), 112 Acil Servis ekiplerince Pınarbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bir parmağı kopan Yıldız, ilk müdahalenin ardından ileri tetkik ve tedavi için ambulans helikopterle Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesine götürüldü.

Kaynak: AA