Ambulans Helikopter Organ Yetmezliği Bulunan Hasta İçin Havalandı

Ambulans helikopter organ yetmezliği bulunan hasta için havalandı

SİVAS - Organ yetmezliği nedeniyle hayati tehlikesi bulunan yaşlı hasta Suşehri Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulans helikopterle Sivas'a sevk edildi.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde yaşayan Rabia Gürkan organ yetmezliği nedeniyle fenalaşınca yakınlarının haber vermesiyle eve gelen 112 sağlık ekipleri tarafından ambulansla Suşehri Devlet Hastanesi'ne getirildi. Burada ilk müdahalesi yapılan Gürkan'ın Sivas'a sevk edilmesine karar verildi ve İl Sağlık Müdürlüğünden ambulans helikopter istendi. Suşehri Devlet Su işleri 192'inci Şube müdürlüğü sahasına iniş yapan ambulans helikopter hastayı alarak Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne getirdi. Yaşlı kadın burada tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA