Ambulans helikopter nöral tüp defekti bebek için havalandı
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Ambulans helikopter nöral tüp defekti bebek için havalandı

Kırklareli'de yeni dünyaya gözlerini açan bebeğin nöral tüp defekti olduğu anlaşılması üzerine ambulans helikopter ile İstanbul'a sevk edildi.

Ambulans helikopter nöral tüp defekti bebek için havalandı
05.07.2020 02:06 | Son Güncelleme: 05.07.2020 02:37

Kırklareli'de yeni dünyaya gözlerini açan bebeğin nöral tüp defekti olduğu anlaşılması üzerine ambulans helikopter ile İstanbul'a sevk edildi.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bugün dünyaya gözlerini açan ancak nöral tüp defekti olduğu anlaşılan bebeğin takip ve tedavisinin yapılabileceği İstanbul Gaziosmanpaşa Avrasya hastanesine helikopter ambulans ile nakli gerçekleştirildi.

Kırklareli Valiliğince "Bebeğimize acil şifalar dileriz" denildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

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