Ambulans helikopter köyde mahsur kalan hamile kadın için havalandı
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Ambulans helikopter köyde mahsur kalan hamile kadın için havalandı

23.03.2021 11:04 | Son Güncelleme: 23.03.2021 11:09
Ambulans helikopter köyde mahsur kalan hamile kadın için havalandı

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapanan köydeki hamile kadın ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapanan köydeki hamile kadın ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Dedebulak köyünde hamile olan Gülbahar Demirtaş sancılanınca yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler kar ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapanan köye ulaşamayınca Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopter köye yönlendirildi. Burada hamile kadına ilk müdahaleyi yapan ekipler, kadını ambulans helikopterle Van'ın Erciş ilçesinde bulunan Devlet Hastanesine kaldırdı. - AĞRI

Ambulans helikopter köyde mahsur kalan hamile kadın için havalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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