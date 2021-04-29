Ambulans helikopter Kovid-19 hastası kadın için havalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ambulans helikopter Kovid-19 hastası kadın için havalandı

Ambulans helikopter Kovid-19 hastası kadın için havalandı
Anadolu Ajansı / Ömer Ürer - Haberler | Güncel

Düzce'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan kadın, durumunun ağırlaşması üzerine ambulans helikopterle Ankara Şehir Hastanesine gönderildi.

Düzce'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan kadın, durumunun ağırlaşması üzerine ambulans helikopterle Ankara Şehir Hastanesine gönderildi.

Koronavirüs testi geçen hafta pozitif çıkmasının ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Yoğun Bakım servisinde tedaviye alınan Nursel Duman'ın (43) durumu ağırlaştı.

Ankara Şehir Hastanesi ile görüşülerek kadın hastanın tedavisinin burada sürdürülmesinin istenmesi üzerine Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopter Düzce Üniversitesi Stadı'na indi.

Ambulansla stada getirilen kadın, helikoptere alınarak Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi.

Hastanın yakınlarının ise süreci heyecanla takip ettiği görüldü.

Düzce İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, gazetecilere, Sağlık Bakanlığının 7/24 esasına göre acil sağlık hizmetlerinde her türlü ulaşım aracıyla herkese hizmet sunduğunu söyledi

Hastanın tedavisi yapılmak üzere Ankara'ya gönderildiğini aktaran Yılmaz, "İnşallah hastamız Ankara Şehir Hastanesine şifa bulmak için ulaştırılacak. Hastamız 43 yaşında. Koronavirüs nedeniyle akciğerlerinde hasar oluştu ve yaşam destek ünitesine bağlı. Bu kapsamda ileri tetkik ve tedavisi için Ankara Şehir Hastanesi ile görüşülüp tedavisi organize edildi." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer

Son dakika! İstanbul Valisi Yerlikaya'dan tam kapanmaya saatler kala önemli uyarı: Belgeleri olmayanlara kesinlikle işlem yapılacak
Son dakika! İstanbul Valisi Yerlikaya'dan tam kapanmaya saatler kala önemli uyarı: Belgeleri olmayanlara kesinlikle işlem yapılacak
Önce koronayı alalım sonra kapanırız! Zaman daraldı, Türkiye 7'den 77'ye kuyrukta
Önce koronayı alalım sonra kapanırız! Zaman daraldı, Türkiye 7'den 77'ye kuyrukta
Nagehan Alçı'dan okulların kapatılmasına tepki: Büyük bir hayal kırıklığı içindeyim
Nagehan Alçı'dan okulların kapatılmasına tepki: Büyük bir hayal kırıklığı içindeyim
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Muş Engin Altay Mustafa Şentop Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Cem Yılmaz Feyza Aktan Burcu Biricik Serenay Sarıkaya
Spor Diego Muslera Ünal Karaman Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ambulans helikopter Kovid-19 hastası kadın için havalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 17:35:23. #1.16#

title