Ambulans helikopter Kovid-19 hastası için havalandı
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Ambulans helikopter Kovid-19 hastası için havalandı

24.09.2020 14:57 | Son Güncelleme: 24.09.2020 15:01
Ambulans helikopter Kovid-19 hastası için havalandı

Malatya'nın Darende ilçesinde Kovid-19'a bağlı solunum yetmezliği teşhisi konulan Abdurrahman Yücel, hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildi.

Malatya'nın Darende ilçesinde Kovid-19'a bağlı solunum yetmezliği teşhisi konulan Abdurrahman Yücel, hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, ilçe kırsalında bulunan Yenice Mahallesi'nde yaşayan Abdurrahman Yücel (82), rahatsızlanınca 112 Acil Servis ekipleri tarafından Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada ilk müdahalesi yapılan Yücel, Kovid-19'a bağlı solunum yetmezliği tanısıyla tedavi altına alındı.

Durumunun ağırlaşması üzerine hastane yetkilileri, Yücel'in sevki için 112 Hava Komuta Merkezinden hava ambulansı talebinde bulundu.

Hava ambulansı ile Malatya Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edilen Yücel, tedavi altına alındı.

Sağlık ekipleri, sevk sırasında Kovid-19'a karşı önlem aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayhan İşcen

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