DÜZCE HELİKOPTER AMBULANS KAZADA YARALANAN KADIN İÇİN HAVALANDI

DÜZCE'de trafik kazasında yaralanan Sebahat B. (52) hava ambulansı ile Ankara'ya sevk edildi.

DÜZCE'de trafik kazasında yaralanan Sebahat B. (52) hava ambulansı ile Ankara'ya sevk edildi.

Kaza sabah saatlerinde TEM Otoyolu Düzce geçişinde meydana geldi. Kazada yaralanan Sebahat B.?ye Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde ilk müdahalede bulunuldu. Kalçasında kırıklar olan Sebahat B. için Sağlık Bakanlığı'ndan ambulans helikopter istendi. Düzce Üniversitesi'nin stadına inen helikopter ambulans Sebahat B.'yi tedavisi için Ankara'da bir hastaneye götürdü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı