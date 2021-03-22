Ambulans helikopter, karaciğer nakli bekleyen hasta için havalandı
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Ambulans helikopter, karaciğer nakli bekleyen hasta için havalandı

22.03.2021 14:47 | Son Güncelleme: 22.03.2021 14:53
Ambulans helikopter, karaciğer nakli bekleyen hasta için havalandı

Kayseri'de bir süredir karaciğer nakli bekleyen hasta, uygun donör bulunması üzerine ambulans helikopterle Antalya'ya sevk edildi.

Kayseri'de bir süredir karaciğer nakli bekleyen hasta, uygun donör bulunması üzerine ambulans helikopterle Antalya'ya sevk edildi.

Melikgazi ilçesi Taceddin Veli Mahallesi Deliklitaş Caddesi'nde ikamet eden 26 yaşındaki Burak Kozan, Akdeniz Üniversitesi'nde kadavradan karaciğer bulunması üzerine ambulansla helikopter alanına götürüldü.

Kozan buradan da 12.30'da havalanan ambulans helikopterle Antalya'ya sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

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