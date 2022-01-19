Ambulans helikopter kapanan yolda mahsur kalan bebek için havalandı

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'de yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolda ambulans içerisinde mahsur kalan 27 günlük hasta bebek, helikopterle getirildiği Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedaviye alındı.

Mersin'de Suriyeli bir annenin 27 gün önce dünyaya getirdiği ve doğumsal metabolizma bozukluğu rahatsızlığı olan bebek, ambulansla Gaziantep Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi'ne sevk edildi. Ambulans Gaziantep - Adana otobanında mahsur kalınca, Osmaniye 112 Acil Sağlık Hizmetleri'nden yardım istendi. İhbar üzerine bölgeye iş makineleriyle ekipler sevk edildi. Ancak yolun kapalı olması nedeniyle ambulans ilerleyemeyince, bu kez ambulans helikopter istendi. Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde, Adana'dan havalanan ambulans helikopter, bölgeye ulaştı. Bir sağlık çalışanı, montuna sardığı bebeği helikoptere taşıdı. Minik bebek, Adana Şehir Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alınırken bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan Hasanbeyli ilçesi Kaypak köyü yolu üzerinde çobanlık yapmak için kurdukları çadırda yaşayan biri engelli 6 kişilik aile, çadırın üzerine ağaç devrilmesi sonucu donma tehlikesi geçirdi. Ailenin çağrısı üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri aileyi zırhlı araçla alarak Osmaniye kent merkezine getirilen aile Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurduna yerleştirildi.

(Selçuk Kaya/İHA)