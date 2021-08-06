Ambulans helikopter kalp krizi geçiren kadın için havalandı
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Ambulans helikopter kalp krizi geçiren kadın için havalandı

Ambulans helikopter kalp krizi geçiren kadın için havalandı
Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kalp krizi geçiren kadın, ambulans helikopterle hastaneye götürüldü.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kalp krizi geçiren kadın, ambulans helikopterle hastaneye götürüldü.

Aysel Özdemir (72) evinde rahatsızlanınca yakınları, sağlık ekiplerine haber verdi.

Bölgeye gelen ekipler, yaşlı kadını Beypazarı Devlet Hastanesine götürdü. Burada hastanın kalp krizi geçirdiği belirlenmesi üzerine ambulans helikopter talep edildi.

Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikoptere alınan hasta, Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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