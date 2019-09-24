Ambulans helikopter kalp krizi geçiren hükümlü için havalandı

24.09.2019 12:00

Samsun'un Bafra ilçesinde cezaevinde kalp krizi geçiren hükümlü, ambulans helikopterle hastaneye götürüldü.

Bafra T Tipi Yarı Açık Ceza İnfaz Kurumunda rahatsızlanan 55 yaşındaki hükümlü Gündüz Öztürk, görevlilerce Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada yapılan muayenede kalp krizi geçirdiği belirlenen Öztürk'ün Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmesine karar verildi.

Öztürk, kara yoluyla götürülmesi riskli olduğu için Samsun'a ambulans helikopterle gönderildi.

Kaynak: AA