Ambulans helikopter kalp krizi geçiren hasta için havalandı

Sivas'ın Divriği ilçesinde kalp krizi geçiren Hüseyin Arslan(74), ambulans helikopterle Sivas'a sevk edildi

İlçe merkezinde ikamet eden Hüseyin Arslan, kalp krizi geçirmesi sonucu Divriği Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahale sonrası Arslan'ın, kent merkezinde bulanan Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevkine karar verildi. Bilgi verilmesi üzerine Sivas Cumhuriyet Üniversitesi içerisinde bulunan Sağlık Bakanlığı ambulans helikopteri havalanarak Divriği Devlet Hastanesi hareket etti. Arslan, ambulans helikopter ile Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine getirildi. Arslan'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. - SİVAS

Kaynak: İHA