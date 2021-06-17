Ambulans helikopter, kalp hastası için havalandı
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Ambulans helikopter, kalp hastası için havalandı

Ambulans helikopter, kalp hastası için havalandı
Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Kılıç - Haberler | Güncel

AFYONKARAHİSAR'da kalp rahatsızlığı tedavisi gören Cemile Erdoğan (66), Kütahya'daki Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ambulans helikopterle sevk edildi.

AFYONKARAHİSAR'da kalp rahatsızlığı tedavisi gören Cemile Erdoğan (66), Kütahya'daki Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ambulans helikopterle sevk edildi.

Afyonkarahisar'da kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan Cemile Erdoğan'ın Kütahya'daki hastaneye sevkine karar verildi. Erdoğan için Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden ambulans helikopter talebinde bulunuldu. Afyonkarahisar'dan Erdoğan'ın alındığı ambulans helikopter, Kütahya'da Atatürk Bulvarı'ndaki fabrikanın bahçesine iniş yaptı. Burada sağlık ekipleri tarafından karşılanan Cemile Erdoğan, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı.


Ambulans helikopter, kalp hastası için havalandı
Ambulans helikopter, kalp hastası için havalandı
Ambulans helikopter, kalp hastası için havalandı
Ambulans helikopter, kalp hastası için havalandı
Ambulans helikopter, kalp hastası için havalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Kılıç

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