Ambulans helikopter, kalp hastası için havalandı

AFYONKARAHİSAR'da kalp rahatsızlığı tedavisi gören Cemile Erdoğan (66), Kütahya'daki Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ambulans helikopterle sevk edildi.

AFYONKARAHİSAR'da kalp rahatsızlığı tedavisi gören Cemile Erdoğan (66), Kütahya'daki Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ambulans helikopterle sevk edildi.

Afyonkarahisar'da kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan Cemile Erdoğan'ın Kütahya'daki hastaneye sevkine karar verildi. Erdoğan için Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden ambulans helikopter talebinde bulunuldu. Afyonkarahisar'dan Erdoğan'ın alındığı ambulans helikopter, Kütahya'da Atatürk Bulvarı'ndaki fabrikanın bahçesine iniş yaptı. Burada sağlık ekipleri tarafından karşılanan Cemile Erdoğan, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Kılıç