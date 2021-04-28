Ambulans helikopter, iş kazasında yaralanan işçi için havalandı

Ambulans helikopter, iş kazasında yaralanan işçi için havalandı Ordu'da iş kazasında yaralanan ve bir bacağının kaybeden işçi, ilk müdahalelerin ardından ambulans helikopter ile Ankara'ya sevk edildi.