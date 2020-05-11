Ambulans helikopter iş kazası geçiren işçi için havalandı

Ambulans helikopter iş kazası geçiren işçi için havalandı Sivas'ın Divriği ilçesinde iş kazası sonucu yaralanan 49 yaşındaki işçi ambulans helikopter ile hastaneye kaldırıldı Sivas'ın Divriği ilçesinde iş kazası sonucu yaralanan 49 yaşındaki işçi ambulans helikopter ile hastaneye kaldırıldı.

Ambulans helikopter iş kazası geçiren işçi için havalandı

Sivas'ın Divriği ilçesinde iş kazası sonucu yaralanan 49 yaşındaki işçi ambulans helikopter ile hastaneye kaldırıldı

SİVAS - Sivas'ın Divriği ilçesinde iş kazası sonucu yaralanan 49 yaşındaki işçi ambulans helikopter ile hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Divriği ilçesinde yaşayan 49 yaşındaki Sebati Ö. forklift ile kamyon arasında sıkıştı. Durumun bildirilmesi üzerine işçi Divriği ilçe hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı işçi kent merkezinden havalanan ambulans helikopter ile alınarak Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine getirildi. Tedavi altına alınan işçinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA