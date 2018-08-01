Ambulans helikopter Hızır gibi yetişiyor

Samsun'da bulunan ambulans helikopter, bu yıl 85 vakayı hastaneye ulaştırdı

SAMSUN - Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Alaiddin Domaç, 2018 yılında Samsun'da 85 vakanın ambulans helikopterle sağlık kuruluşlarına ulaştırıldığını söyledi.

Türkiye genelinde 17 adet ambulans helikopter bulunuyor. Bu helikopterlerden 1 tanesi de Samsun'da görevli. Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanında bulunan helikopter pistinde konuşlanan helikopter, Samsun ve çevre illere hizmet veriyor.

Ambulans helikopter hizmetleri hakkında açıklamalarda bulunan Dr. Alaiddin Domaç, vatandaşlara en iyi sağlık hizmetini hızlı ve doğru bir şekilde vermek için çaba gösterdiklerini ifade etti.

"2018 yılında 85 vaka ambulans helikopterlerle taşındı"

Samsun'da 2018 yılında bu zamana kadar 85 vakanın ambulans helikopterle taşındığını vurgulayan Dr. Alaiddin Domaç, "112 ailesi olarak çok büyük bir aileyiz. Sağlık Bakanlığımızın bünyesinde 17 tane helikopter ambulans var. Bunlardan 1 tanesi de ilimizde hizmet veriyor. Bu helikopterlerin sayısının daha da arttırılması hedefleniyor. Uzak ilçelerdeki ya da çevre illerdeki hastanın durumuna göre ambulans helikopter talebi yapılıyor. Ulaşımın daha hızlı sağlanması açısında da gerektiğinde ambulans helikopterlerle hastalar illerden ile ya da uzak ilçelerden merkezlere naklediliyor. Samsun'da ortalama yıllık 160-170 arasında helikopter ambulans ile vaka taşıyoruz. Bu yıl da Temmuz ayı itibariyle 85 vaka taşıdık. Ambulans helikopteri direkt vatandaşlar istemiyor. Vatandaşlar, bir hastasının durumu kötü olduğunda 112'ye haber veriyorlar. 112 ekipleri de hastanın bulunduğu yere göre, hastanın durumuna göre Ankara'daki hava komuta merkezi ile irtibata geçerek, ambulans helikopteri yönlendirebiliyor. Bu süreçte yer ekiplerimiz hastanın yanına giderek, hastaya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra vakayı ambulans helikoptere teslim ediyor. Ambulans helikopter de vakayı, hangi hastaneye gidecekse oraya ulaştırıyor. Bu hizmet herhangi bir ücrete tabi değil. Tamamen devletimizin imkanları dahilinde sağlanan bir hizmettir" dedi.

"3 aylık bebek, 3 saatte Trabzon'dan Ankara'ya nakledildi"

3 aylık hasta bebeğin 2 ambulans ile 3 saat bir sürede Trabzon'dan Samsun aktarmalı Ankara'ya ulaştırıldığını belirten Domaç, şunları söyledi:

"Trabzon'da tedavi gören 3 aylık bir hasta bebek vardı. Ankara'ya nakledilmesi gerekiyordu. Ambulans helikopter Trabzon'dan Samsun'a gelerek hasta bebeği Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki helikopter pistine indirdi. Hasta bebek, Ankara'dan gelen helikoptere nakledilerek Ankara'ya doğru yola çıktı. Vakamız böylelikle Trabzon'dan Samsun aktarmalı toplam 3 saate Ankara'ya ulaştı. Biz, 112 ve UMKE ekipleri olarak Sağlık Bakanlığı bünyesinde acil sağlık hizmetleri kapsamında tüm halkımıza en iyi hizmeti hızlı ve doğru şekilde vermek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz."