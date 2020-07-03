Ambulans helikopter, hızarla kolundan yaralanan kişi için havalandı Kayseri'nin Sarız ilçesinde hızarla kolundan yaralanan bir kişi, ambulans helikopterle kent merkezine sevk edildi.

Kayseri'nin Sarız ilçesinde hızarla kolundan yaralanan bir kişi, ambulans helikopterle kent merkezine sevk edildi.

İlçedeki evinde hızarla çalışırken kolundan yaralanan Osman Karabörklü (39), ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Pınarbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Karabörklü, buradaki ilk müdahalenin ardından ileri tetkik ve tedavi için ambulans helikopterle Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi.

Kaynak: AA