Ambulans Helikopter Hayat Kurtardı

Sivas'ın Divriği ilçesinde aort damarı yırtılan hasta, ambulans helikopterle Sivas'a nakledildi.

Divriği ilçesinde Y.P. isimli 71 yaşındaki hastanın aort damarı yırtıldı. Divriği Devlet Hastanesinde ilk müdahalesi yapılan hasta, hayatı tehlikesi bulunduğu için Sivas'tan kalkan hava ambulansıyla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine nakledildi. Hasta burada ameliyata alındı. - SİVAS

Kaynak: İHA