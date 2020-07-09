Ambulans helikopter, boğulma tehlikesi geçiren genç için havalandı
Edirne'nin Enez ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi, ambulans helikopterle İstanbul'a sevk edildi.
09.07.2020 15:13 | Son Güncelleme: 09.07.2020 15:20
Edirne'nin Enez ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi, ambulans helikopterle İstanbul'a sevk edildi.
Tatil için geldiği Karaincirli köyü sahilinde dalgıç kıyafetleriyle denize giren 17 yaşındaki Yağız Korkmaz, bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirdi.
Çevredekiler tarafından kıyıya çıkarılan gence ilk müdahale ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapıldı.
Keşan Devlet Hastanesine kaldırılan Korkmaz, daha sonra Keşan Belediyesi Atatürk Stadı'na inen Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Başkent Üniversitesi İstanbul Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkez Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: AA