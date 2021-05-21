Ambulans helikopter bir günde 6 hastanın yardımına yetişerek rekor kırdı

Samsun'da 112 acil servise ait ambulans helikopter bir günde 6 ayrı hastayı bulundukları hastanelerden alıp Samsun merkezdeki hastanelere yetiştirerek günlük vakaya müdahale rekoru kırdı.

Samsun'da 112 acil servise ait ambulans helikopter bir günde 6 ayrı hastayı bulundukları hastanelerden alıp Samsun merkezdeki hastanelere yetiştirerek günlük vakaya müdahale rekoru kırdı.

Sağlık Bakanlığı'na bağlı Samsun'da hizmet veren ambulans helikopter kara ambulansı ile hastaların hayati tehlikeleri konusunda zaman kaybı olduğundan ilçelerdeki hastaların il merkezindeki hastanelere ulaştırmak için ardı ardına havalanarak yardımlarına yetişiyor. Ambulans helikopter sırasıyla solunum sıkıntısı çeken Ayşe C.'yi (80) Havza ilçesinden, kalp ve çoklu organ yetmezliği bulunan Huriye A.'yı (73) Ladik ilçesinden, kalp hastası Döndü K.'yi (43) Vezirköprü ilçesinden, kalp hastası Yakup K.'yi (58) Salıpazarı ilçesinden, kalp hastası Abdullah K.'yi (59) Havza ilçesinden ve düşme sonucu yaralanan Mustafa Ö.'yü (70) ise Asarcık ilçesinden alıp Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel hastanelere yetiştirip tedavi altına alınmasına sağlayarak hayatlarını kurtardı. Bir günde peş peşe 6 hasta için havalanan ambulans helikopter adeta günlük hasta sayısının rekorunu kırmış oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı