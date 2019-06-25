Ambulans helikopter Asaf bebek için havalandı

Balıkesir'de, yoğun bakım ünitesinde yatan prematüre bebek, hava ambulansıyla Denizli'ye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, İl Sağlık Müdürlüğü, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesinde yeni doğan ve "prematür retinopatisi" tanısı ile yatan Asaf bebek için komuta merkezine sevk talebinde bulundu.

Tetkik ve tedavinin hızlı bir şekilde yapılması için çalışma başlatan İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Denizli'deki bir özel hastanede yenidoğan bakım yatağı olduğunu belirledi.

Bebeğin tedavisine zaman kaybetmeden devam edilebilmesi için ambulans helikopter istendi.

Asaf bebek, helikopterle Denizli'deki özel hastaneye sevk edildi.

Kaynak: AA