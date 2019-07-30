Ambulans helikopter akıma kapılan işçi için havalandı
Trabzon-Gümüşhane sınırındaki bir yaylada elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı.
Trabzon-Gümüşhane sınırındaki bir yaylada elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, yüksek gerilim hattındaki bir arızayı gidermek için Hamza Ağa Yaylası'na giden işçilerden Bilal İmamoğlu, çıktığı hatta elektrik akımına kapıldı.
Vatandaşların ihbarıyla olay yerine giden ekipler, yaralandığı anlaşılan İmamoğlu'nu bulunduğu yerden indirdi.
İmamoğlu, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulans helikopter ile Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan İmamoğlu'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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