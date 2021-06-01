Ambulans helikopter acil hastalara hızır gibi yetişiyor!
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Ambulans helikopter acil hastalara hızır gibi yetişiyor!

Ambulans helikopter acil hastalara hızır gibi yetişiyor!
Bültenler - Haberler | Güncel

Bursa'da İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren ambulans helikopter, zamanla yarışarak 3 bin 246 hastayı kurtardı.

Sağlık Bakanlığı tarafından daha kısa sürede daha nitelikli hizmet verilmesi amacıyla Bursa'ya tahsis edilen ambulans helikopterhız kesmiyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, ambulans helikopterin2009 yılından itibaren 112 Komuta Kontrol Merkezi'nin koordinasyonunda ve Ankara Hava Koordinasyon ile entegre olarak hizmet verdiği bilgisini verdi.

Ambulans helikopterin gün doğumu-gün batımı esasına göre hizmet verdiğini belirten Dr. Yavuzyılmaz, uçuş ve uçuş görev süreleri Sivil Havacılık Talimatlarına uygun olarak planlanan helikopterin görev emrini takiben en geç 7 dakika içinde kalktığını ifade etti. Ambulans helikopterde bir doktor, bir yardımcı sağlık personeli, Sivil Havacılık mevzuatına uygun biri sorumlu, biri de yardımcı olmak üzere 2 pilottan oluşan 4 görevli bulunduğunu dile getiren Dr. Yavuzyılmaz, "Helikopter ambulansımız yoğun bakım donanımlıdır. Helikopter ambulanslar daha çok ulaşımın zor olduğu, kırsal alanlarda, yakın uçuşlarda ve kara ambulansı ile nakli uygun görülmeyen hastaneden hastaneye istenilen transferlerde kullanılabilmektedir. Her ambulans helikopter hasta taşıyabilir ama her hasta ambulans helikopter ile taşınamaz" dedi.

3 Bin 246 Hasta Taşındı

Hizmete başladığı günden bu yana 3 bin 246 hastanın ambulans helikopterle taşındığına dikkat çeken Dr. Yavuzyılmaz, "Vatandaşlarımızın teşhis ve tedaviye en kısa sürede ulaşabilmeleri için mevcut coğrafi şartları, ulaşım koşulları ve hastanın genel durum ve aciliyeti göz önünde bulundurularak Helikopter Ambulans ile hastanelerimize nakledildi. Pandemi döneminde de acil sevki gereken hastalar için de havalanan ambulans helikopter, adeta zamanla yarışarak çok sayıda kişiyi hayata bağladı" şeklinde konuştu.

Kaynak: Bültenler

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